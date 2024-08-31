В Харькове объявили траур в результате российской атаки

Россия осуществила террористический обстрел Харькова 30 августа, что привело к гибели 6 человек. В городе объявили траур.

Мэр города Игорь Терехов выразил соболезнования родным и близким погибших.

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В Харькове объявлен траур

В результате российского обстрела 31 августа в Харькове объявили траурный день.

Вчера враг нанес очередной страшный удар по Харькову. Шестеро погибших, среди которых девочка 14 лет, которая была убита вблизи детской площадки. 80 раненых, из них 22 детей, в том числе десятимесячный младенец,

– написал Терехов.

Что известно об атаке на Харьков 30 августа