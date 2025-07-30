Ночью 30 июля Россия нанесла удар по двум районам Харькова. В результате этого уничтожен паб известной местной сети Red Cut Pub.

Кроме Харькова, под атакой оказались Николаев и Павлоград. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Instagram-страницу заведения.

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Что известно о разрушениях в известном пабе Харькова?

Российская армия нанесла очередной удар по Николаеву, Павлограду и Харькову. В Харькове есть попадания в двух районах, повреждены дома и супермаркет, пострадали три человека.

Одной из целей стала популярная местная сеть пабов Red Cut Pub в Харькове. Одно из ее заведений полностью разрушено. Паб находился по адресу улица 23 августа, 64.

К сожалению, Red Cut Pub на ул. 23 августа пострадал в результате вражеской атаки. Поэтому мы ждем вас в других наших пабах,

– говорится в соцсетях заведения.

Напомним, в понедельник, 28 июля, российский FPV-дрон попал в автомобиль в селе Большие Проходы, что в Харьковской области.