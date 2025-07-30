Окрім Харкова, під атакою опинилися Миколаїв та Павлоград. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Instagram-сторінку закладу.

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Що відомо про руйнування у відомому пабі Харкова?

Російська армія завдала чергового удару по Миколаєву, Павлограду та Харкову. У Харкові є влучання у двох районах, пошкоджені будинки та супермаркет, постраждали троє людей.

Однією з цілей стала популярна місцева мережа пабів Red Cut Pub у Харкові. Один з її закладів повністю зруйновано. Паб знаходився за адресою вулиця 23 серпня, 64.

На жаль, Red Cut Pub на вул. 23 серпня постраждав внаслідок ворожої атаки. Тож ми чекаємо на вас в інших наших пабах,

– йдеться в соцмережах закладу.

Нагадаємо, у понеділок, 28 липня, російський FPV-дрон поцілив в автомобіль у селі Великі Проходи, що в Харківській області.