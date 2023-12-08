Харьковчанка Ирина рассказала 24 Каналу, что в момент атаки она находилась в одной из комнат своего жилья. Женщина проснулась от ощущения, что на голову будто что-то начало падать. По предварительной информации, россияне ударили по городу ракетами С-300.

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"Я по стеклу бегом спряталась между двумя стенками. Мне звонят, а я уже дрожу, не могу даже говорить", – сказала Ирина.

Женщине в тот момент было настолько страшно, что были мысли о том, что это – уже конец. По её словам, ударило несколько раз. Во второй раз – начало биться стекло еще в одном месте.

Однако, несмотря на атаку россиян, эмоции берут верх – харьковчанка улыбается. Главное, отметила, что осталась жива.

"Как вы себя чувствуете?" Говорю: "Жива – и слава Богу. И моя Аська жива – моя кошка",

– подчеркивает Ирина.

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