Харків'янка Ірина розповіла 24 Каналу, що у момент атаки вона перебувала в одній із кімнат свого помешкання. Жінка прокинулася від відчуття, що на голову ніби щось почало падати. За попередньою інформацією, росіяни вдарили по місту ракетами С-300.
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"Я по склу бігом сховалася між двома стінками. Мені телефонують, а я вже тремчу, не можу навіть говорити", – сказала Ірина.
Жінці у той момент було настільки страшно, що були думки про те, що це – вже кінець. За її словами, вдарило кілька разів. Вдруге – почало битися скло ще в одному місці.
Однак попри атаку росіян, емоції беруть гору – харків'янка усміхається. Головне, наголосила, що залишилася живою.
"Як ви себе почуваєте?" Кажу: "Жива – й слава Богу. І моя Аська жива – моя кішка",
– наголошує Ірина.
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Атака на Харків: головне
- Окупанти у ніч проти 8 грудня вдарили по місту 6 разів. Є влучання ракет у кількох районах міста.
- Унаслідок обстрілу травмовано кілька людей. Одній людині медичну допомогу надали на місці. Попередньо відомо, що унаслідок обстрілу поранена 36-річна жінка.
- Ще одного пораненого – 25-річного чоловіка з вибуховими травмами – шпиталізували. Його стан задовільний.
- Ворог пошкодив цивільну житлову інфраструктуру. Є влучання на дитячому майданчику. Також пошкоджено житлові будинки, заклад освіти та 26 автівок.
- Унаслідок обстрілу спалахнув гараж. Загоряння загасили. Рятувальники показали, як ліквідовували наслідки атаки росіян.