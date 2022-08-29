Утренний обстрел Харькова: пострадал 77-летний мужчина

Утро 29 августа для жителей Харькова началось с обстрела оккупантов. К сожалению, есть пострадавший.

Около 7 утра российские оккупанты нанесли удар кассетными боеприпасами по Киевскому району города. Об этом сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

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Что известно о утреннем обстреле Харькова

По словам Синегубова, в результате обстрела повреждены жилые дома. Ранение получил 77-летний мужчина. Пока информацию уточняют.

Какая ситуация в Харьковской области

Всего за сутки спасатели совершили 27 оперативных выездов в Харьковскую область.

Вечером 28 августа одна из вражеских ракет попала в 3-х этажное здание в Киевском районе города. В результате обстрела было разрушено само здание и горели конструктивные элементы на площади пожара 5 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.



россияне снова обстреляли Харьков / фото ГСЧС



Оккупанты атаковали Харьков ракетами / фото ГСЧС



В Харькове много повреждений / фото ГСЧС



россияне продолжают атаковать город / фото ГСЧС

Ситуация на Харьковском направлении

В Харьковском направлении из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял территории вблизи Победы, Светличного, Гусаровки, Борщевой, Залимана, Слатиного, Нового, Ивановки, Русской Лозовой и Сосновки. Бил из авиации возле Нового. Продолжает интенсивно вести воздушную разведку БПЛА.

Вечером 28 августа оккупанты в очередной раз нанесли ракетные удары по Харькову. На этот раз они попали в административное здание.

"Туда, куда прилетало уже неоднократно. О жертвах пока информации нет", – отметил городской голова Игорь Терехов.

Напомним, что до этого очевидцы заявляли о пуске ракеты со стороны Белгорода. А очевидцы утверждали, что по городу было нанесено 2 удара. В некоторых районах исчез свет.

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