Близько 7 ранку російські окупанти завдали удару касетними боєприпасами по Київському району міста. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Що відомо про ранковий обстріл Харкова

За словами Синєгубова, внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки. Поранення отримав 77-річний чоловік. Наразі інформацію уточнюють.

Яка ситуація на Харківщині

Загалом за добу рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів на Харківщині.

Ввечері 28 серпня одна з ворожих ракет влучила в 3-х поверхову будівлю, що у Київському районі міста. Внаслідок обстрілу було зруйновано саму будівлю та горіли конструктивні елементи на площі пожежі 5 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає.



росіяни знову обстріляли Харків / фото ДСНС



Окупанти атакували Харків ракетами / фото ДСНС



У Харкові багато пошкоджень / фото ДСНС



росіяни продовжують атакувати місто / фото ДСНС

Ситуація на Харківському напрямку

На Харківському напрямку із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв території поблизу Перемоги, Світличного, Гусарівки, Борщової, Залимана, Слатиного, Нового, Іванівки, Руської Лозової та Соснівки. Бив з авіації біля Нового. Продовжує інтенсивно вести повітряну розвідку БпЛА.

Ввечері 28 серпня окупанти вкотре завдали ракетних ударів по Харкову. Цього разу вони влучили в адміністративну будівлю.

"Туди, куди прилітало вже неодноразово. Про жертв наразі інформації немає", – зазначив міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, що до цього очевидці заявляли про пуск ракети з боку Бєлгорода. А очевидці стверджували, що по місту було завдано 2 ударів. У деяких районах зникло світло.

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