Про вибух у Харкові повідомили під час повітряної тривоги близько 20:24. Очевидці розповіли, що ракети летіли з боку Бєлгорода.

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Деталі від Синєгубова

Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА – повідомив деталі терористичного удару по центру міста.

"Прильот" у центрі Харкова, Київський район. Частково зруйнована триповерхова будівля. Усі профільні служби працюють і фіксують черговий злочин окупантів, попередньо – влучання ракети, тип встановлюють правоохоронці,

– заявив він.