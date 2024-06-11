Надо временно эвакуироваться: какие опасности для населения представляет неразорвавшийся КАБ

Россия продолжает ежедневно наносить удары КАБами по Харькову и области. Враг вечером 10 июня ударил по городу 4 управляемыми авиационными бомбами. Одна из них не разорвалась.

КАБ, что не разорвался, упал в частном секторе Харькова. Из-за этой опасности, проводилась эвакуация людей, которые жили рядом с падением авиабомбы, сообщила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Обходили каждый дом

Прилет четырех КАБов в Харьков нанес большой ущерб. В результате атаки есть погибший, а также пострадавшие.

Пострадавшим помогали медики, спасатели, пожарные. Также к ним присоединились саперы, которым пришлось обезвреживать неразорвавшийся КАБ,.

Это большая работа, ведь взорваться он может в любую минуту. Не известно, какого качества эти российские "переработки",

– объяснила Черненко.

Поскольку авиабомба, что не разорвалась, упала в частном секторе, то нужно было эвакуировать людей, которые проживали в зоне вероятного поражения в случае ее случайного взрыва. Он мог произойти в любую секунду.

Правоохранители обходили каждый дом, расположенную рядом, стучали в каждый дом, сообщали об эвакуации. Также предлагали помощь временно выехать в безопасное место.

Кроме того, на месте работали правоохранители, которые фиксируют военные преступления оккупантов. Руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко рассказал, какие именно авиабомбы применил враг и какую страшную угрозу они несут.

УМПБ Д-30 – это фугасный боеприпас, изготовлен на основе авиационной бомбы. Его общий вес – до 250 килограммов. Он имеет взрывчатое вещество в тротиловом эквиваленте до 100 килограммов и летит на расстояние около 100-120 километров. Это оружие несет опасность любому объекту, в который попадает,

– подчеркнул он.

В результате атаки на Харьков 10 июня, к сожалению, погиб 77-летний мужчина, которого достали из-под завалов, однако в больнице он, к сожалению, умер. Также семь человек получили ранения. Однако за сутки 10 июня и ночь и утро 11 июня также есть убитые:

в Новопокровской территориальной громаде из-за обстрела погиб мужчина;

в Старом Салтове было обстреляно авто – тоже погиб человек;

В Дементьевке Дергачевского района из-за удара КАБа есть погибший человек.

Россия обстреляла Харьков КАБами 10 июня