КАБ, що не розірвався, впав у приватному секторі Харкова. Через цю небезпеку, проводилась евакуація людей, які мешкали поряд з місцем, де впала авіабомба, повідомила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Обходили кожну домівку

Приліт чотирьох КАБів в Харків завдав великої шкоди. Внаслідок атаки є загиблий, а також поранені. Постраждалим допомагали медики, рятувальники, пожежники. Також до них долучились сапери, якім довелося знешкоджувати КАБ, що не розірвався.

Це велика робота, адже вибухнути він може будь-якої хвилини. Не відомо, якої якості ці російські "переробки",

– пояснила Черненко.

Оскільки авіабомба, що не розірвалась, впала у приватному секторі, то потрібно було евакуювати людей, які проживали в зоні імовірного ураження у разі її випадкового вибуху.

Правоохоронці обходили кожну домівку, розташовану поруч, стукали в кожний будинок, сповіщали про евакуацію. Також пропонували допомогу тимчасово виїхати у безпечне місце.

Крім того, на місці працювали правоохоронці, які фіксували воєнні злочини окупантів. Керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко розповів, які саме авіабомби застосував ворог і яку страшну загрозу вони несуть.

УМПБ Д-30 – це фугасний боєприпас, виготовлений на основі авіаційної бомби. Його загальна вага – до 250 кілограмів. Він має вибухову речовину в тротиловому еквіваленті до 100 кілограмів та летить на відстань близько 100 -120 кілометрів. Ця зброя несе небезпеку будь-якому об'єкту, в який влучає,

– наголосив він.

Внаслідок атаки на Харків 10 червня, на жаль, загинув 77-річний чоловік. Його дістали з-під завалів, проте в лікарні він помер. Також семеро людей зазнали поранення. Проте за добу 10 червня і ніч та ранок на 11 червня ще є вбиті:

у Новопокровській територіальній громаді через обстріл загинув чоловік;

в Старому Салтові було обстріляно авто – теж загинула людина;

У Дементіївці Дергачівського району через удар КАБу є загибла людина.

Росія обстріляла Харків КАБами 10 червня