После удара россиян в Харькове снова исчез свет и вода, не работает метро

Российские военные днем 12 сентября в очередной раз мощно обстреляли Харьков. В результате удара врага в городе снова исчезли свет и вода.

В Харькове работают над последствиями обстрела

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры. По его словам, в результате в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение.

Кстати В Харьковской области на отдельных участках ВСУ дошли до границы с россией, – Синегубов

Городской голова Харькова отметил, что энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов.

Также в результате террористического обстрела со стороны россиян в Харькове остановилось метро. Харьковский метрополитен сообщает, что по техническим причинам временно приостановлено движение по линиям метро.

Как пишет Суспильне, в 14:40 в разных районах Харькова начал появляться свет.

Оккупанты снова обстреляли Харьков

Российские военные обстреливают Харьков в ответ на наступление ВСУ в Харьковском направлении. Игорь Терехов сообщил, что произошедший 12 сентября обстрел Харькова был массированным.

Оккупанты в очередной раз обстреляли центр города. В частности, прилеты зафиксированы в Основянском и Киевском районах. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела погиб один человек. Число раненых возросло до 4 человек.

Из-за врага Харьков остался без света

Вечером 11 сентября российские военные мощно обстреляли Харьков. Сразу двумя ракетами захватчики попали в ТЭЦ-5 в Харькове. Это привело к исчезновению света и воды в Харькове.

Также света не было в Полтавской, Сумской и других областях. Из-за обстрелов на Слобожанщине задержался ряд поездов.

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Начальника ГСЧС Харьковской области Анатолий Торяник рассказал, что в результате обстрела по меньшей мере один человек погиб. Еще одного человека по состоянию на вечер 11 сентября продолжали искать.

Ночью российские военные снова обстреляли Харьков. Враг попал в жилой дом в мост, в результате чего погиб один человек.

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