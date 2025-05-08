Думали, что "перемирие", и ехали сажать картошку: на Харьковщине Россия атаковала машину с женщинами

Россияне утром 8 мая на Харьковщине ударили дроном по машине, в которой находились 3 женщины. Пострадавшие надеялись на "перемирие" и ехали сажать картофель.

Женщины получили травмы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий руководителя Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко Общественному.

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Вражеские разведдроны постоянно мониторят приграничье Харьковщины

Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, россияне атаковали автомобиль на дороге возле села Большие Проходы Дергачевской громады примерно в 7:05.

Женщины думали, что "перемирие", можно посадить картофель, выехать на огород. Поехали сажать картошку и на дороге, на подъезде к поселку, получили FPV-дроном удар в машину. Оказались в больнице. К счастью, живы. Врачи оказали помощь,

– рассказал Задоренко.

Женщинам 18, 30 и 58 лет. Одна из них получила травмы средней тяжести, другие две – в легком состоянии.

Все трое проживали в Больших Проходах, но были вынуждены эвакуироваться.

"Вот так вот враг придерживается "перемирия". Сколько я людей призывал, обращался, говорил: веры нет россиянам, не надо ехать в поселки, смотреть на свои дома, на свои огороды, но люди все равно пренебрегают опасностью, выезжают на вере в "перемирие" и получают тяжелые последствия", – добавил руководитель МВА.

Он отметил, что за 8 мая это был первый случай обстрела Дергачевской громады. Российские разведывательные БпЛА постоянно мониторят приграничные поселки Харьковщины.