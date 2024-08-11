Ночью враг ударил по Дому детского творчества в Харьковской области: на месте возник пожар

Российские захватчики не прекращают удивлять цинизмом и жестокостью. Поздно вечером они обстреляли Дом детского и юношеского творчества в Харьковской области.

В результате вражеского удара на месте вспыхнул пожар. Об этом в соцсетях сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Агрессор ударил по Дому детского и юношеского творчества

Как рассказал начальник ОВА, поздно вечером, ориентировочно в 23:55 10 августа оккупанты ударили по Золочеву Богодуховского района Харьковской области. Враг ракетой попал по Дому детского и юношеского творчества.

Произошло возгорание крыши двухэтажного административного здания. Информация о пострадавших не поступала,

– отметил Синегубов.

Последствия обстрела Харьковской области / Фото Олега Синегубова

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К слову, в результате вражеского удара по Броварскому району Киевской области погибли отец и 4-летний сын, которые оказались под завалами здания после падения обломков. Три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок.