Прикрыла ребенка своим телом: из-за попадания снаряда под завалами оказалась беременная женщина с сыном

Российская армия 7 апреля около 9:00 утра в очередной раз обстреляла Херсон артиллерией. На этот раз вражеский снаряд попал в дом.

В результате обстрела под завалами оказались 31-летняя жительница города и ее сын. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина.

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Какие последствия обстрела Херсона

Во время обстрела мать прикрыла своего почти двухлетнего сына собственным телом. Пострадавших достали из-под завалов. По данным главы Херсонской ОВА, мальчик получил взрывную травму и контузию.

Зато женщина, которая находится на шестом месяце беременности, получила взрывную травму, травму головы и получила ушиб колена. Сейчас они находятся в больнице, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В результате обстрела Херсона пострадала беременная женщина и ее сын: видео Херсонской ОВА

Отметим, что при процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

К слову, 4 апреля российские оккупанты также нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по ТЭЦ в Херсоне. По мнению украинского президента Владимира Зеленского, это в очередной раз доказывают, что Кремль не хочет окончания войны.