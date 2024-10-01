Зеленский показал ужасные последствия утреннего обстрела Херсона

Утром во вторник, 1 октября, российские войска ударили по центру Херсона. Известно о шести погибших в результате обстрела центрального рынка города.

Херсонская областная прокуратура утверждает, что обстрел был, вероятно, из ствольной артиллерии. Фото последствий страшной атаки показал Владимир Зеленский.

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Враг обстрелял центр Херсона

Известно также, что шесть человек получили ранения, сейчас им оказывается необходимая помощь.

Российский удар по Херсону, просто по центру города. По людям, которые были на остановке рядом с центральным рынком,

– написал президент Украины.

Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших. Владимир Зеленский также отметил, что ежедневный российский террор и ежедневные попытки уничтожить жизнь можно остановить.

Должны обязательно достичь надежного мира для нашего государства и людей. Для этого украинской силы и решимости партнеров должно быть больше, чем желания Путина нести террор,

– подчеркнул президент.

По его словам, давление на агрессора и помощь Украине должны быть постоянными и комплексными. Зеленский также поблагодарил всех партнеров, кто помогает украинцам защищать жизнь.

Россияне ударили по центральному рынку Херсона / Фото: Владимир Зеленский