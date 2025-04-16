Массированный обстрел Херсона: мужчину убили прямо посреди улицы, есть раненые

Утром среды, 16 апреля, российские военные атаковали объекты социальной инфраструктуры и многоэтажки Центрального района Херсона, запустив по меньшей мере 4 авиабомбы. К сожалению, есть погибший и раненые.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко. Когда на место попаданий прибыли спасатели, социальные работники и коммунальщики, оккупанты накрыли их из артиллерии.

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Что известно о пострадавших

По состоянию на 9:26 известно о 3 пострадавших. Со взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы 70-летняя женщина и 61-летний мужчина. Также к медикам обратилась 20-летняя девушка с минно-взрывной травмой и контузией.

Около 6:30 россияне убили мужчину среднего возраста, который в момент удара был на улице. Специалисты устанавливают его личность.

Напомним, во время видеозаписи последствий атаки под артобстрел попал и сам Мрочко. "Как только позволит ситуация с безопасностью, начнем ликвидацию последствий очередной атаки российских террористов против мирных херсонцев", – отметил он в 9:21.

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К слову, ночью противник атаковал "Шахедами" Одессу – в городе есть повреждения гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, пострадали 3 человека.