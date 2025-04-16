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24 Канал Новости Украины Российская армия ударила по Херсону: в сети появилось видео последствий обстрела
16 апреля, 11:08
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Российская армия ударила по Херсону: в сети появилось видео последствий обстрела

Надежда Батюк
Основні тези
  • Утром 16 апреля российская авиация атаковала Центральный район Херсона, повредив социальную инфраструктуру и жилые дома.
  • В результате обстрела погиб один человек, трое пострадали.
  • Начальник Херсонской городской военной администрации пообещал начать ликвидацию последствий атаки, как только позволит ситуация с безопасностью.

Утром 16 апреля около 6:30 вражеская авиация атаковала Центральный район Херсона. Под удар попали объекты социальной инфраструктуры и многоэтажки.

Начальник Херсонской городской военной администрации поделился видео с последствиями обстрела. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Романа Мрочко.

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Какие последствия обстрела Херсона

По словам Мрочко, когда на место попаданий российских авиабомб прибыли спасатели, украинские социальные работники и коммунальщики, оккупанты обстреляли их артиллерией. В результате обстрела один человек погиб, также трое пострадали.

Россияне обстреляли Центральный район Херсона: видео Романа Мрочко

Как только позволит ситуация с безопасностью, начнем ликвидацию последствий очередной атаки российских террористов против мирных херсонцев,
– уверяет начальник Херсонской МВА.

К слову, ранее российская армия атаковала и Сумы. В результате удара баллистикой по центру города 13 апреля погибли 36 человек, по меньшей мере 125 получили ранения, среди них – 18 детей. Сейчас в больницы госпитализированы около 44 человек, состояние 10 пострадавших медики оценивают как тяжелое.