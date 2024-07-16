Во время утреннего обстрела Херсона ранен поселковый голова Антоновки

Утром 16 июля оккупанты обстреляли Херсон. В результате действий захватчиков ранен поселковый голова Антоновки.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА. Там рассказали, в каком состоянии сейчас мужчина.

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Глава Антоновки пострадал в результате утреннего обстрела

Во время утреннего российского обстрела пригорода Херсона ранен староста Антоновки. Он обратился за медицинской помощью.

Отмечается, что у него контузия и взрывная травма.

44-летнему мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. В дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.

Заметим, что Роман Мрачко, председатель Херсонской МВА, сообщил, что количество раненых в результате вражеского обстрела Антоновки увеличилось до 3.

По его словам, в больницу в состоянии средней тяжести обратился 54-летний мужчина. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочное ранение левой кисти.