Про це повідомили в Херсонській ОВА. Там розповіли, в якому стані зараз чоловік.

Дивіться також Росія переміщує свою 810 бригаду з Херсонської області під Вовчанськ, – "Атеш"

Голова Антонівки постраждав внаслідок ранкового обстрілу

Під час ранкового російського обстрілу передмістя Херсона поранений староста Антонівки. Він звернувся за медичною допомогою.

Зазначається, що у нього контузія та вибухова травма.

44-річному чоловіку надали необхідну медичну допомогу. Надалі він лікуватиметься амбулаторно.

Зауважимо, що Роман Мрачко, голова Херсонської МВА, повідомив, що кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу Антонівки збільшилася до 3.

За його словами, до лікарні у стані середньої тяжкості звернувся 54-річний чоловік. Медики діагностували у нього мінно-вибухову травму та уламкове поранення лівої кисті.

Довідка! Окупанти 16 липня вдарили по одному з ринків у Херсоні. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, ворожим вогнем пошкоджено бізнес-центр та торговельні приміщення.