Травмирована 6-летняя девочка: видео жуткого обстрела Херсона

Вечером 22 апреля российская оккупационная армия в очередной раз обстреляла Центральный район Херсона. В результате вражеской атаки ранения получила шестилетняя девочка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина.

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Россияне обстреляли центр города Херсона

По данным Херсонской МВА, российские войска ударили с временно оккупированного левобережья по центру города около 17:00.

В результате атаки пострадала шестилетняя девочка: у нее диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию. Во время обстрела она была в помещении.

Отмечается, что ребенка госпитализировали и сейчас она находится под наблюдением медиков в состоянии средней тяжести.

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Напомним, ранее глава ОВА Александр Прокудин сообщал, что в течение последней недели враг значительно активизировал обстрелы населенных пунктов Херсонской области. К тому же россияне изменили свою тактику: сначала они сбрасывают авиабомбы, а затем накрывают местность артиллерией.

