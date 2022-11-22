Смертельный обстрел Херсона: что известно о количестве жертв

Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать освобожденный Херсон. Захватчики не выбирают цели, а бьют по мирному населению.

Херсон продолжают обстреливать и, к сожалению, в результате этого есть раненые и погибише. Детальнее об этом – расскажет 24 канал.

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Что известно о смертельном обстреле Херсона

Из-за обстрелов оккупантов в Херсоне 22 ноября погибли два человека, семеро ранены. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в эфире национального телемарафона.

Обстрелы и плотность от врага постоянно растут. У нас есть раненые и погибшие. Враг стреляет из ствольной артиллерии, из минометов, РСЗО. Они обстреливают мирное население. У нас по городу семь раненых и двое погибших,

– заявил Янушевич.

Число жертв возросло

Позже начальница МВА Галина Лугова сообщила "Суспильному", что в результате дневных обстрелов Херсона погиб еще один человек.

"Случилось это в 12:01, снаряд попал в магистральный газопровод. У нас есть, к сожалению, один погибший. Но город продолжают обстреливать даже сейчас", – отметила Лугова.

Отметим, что по состоянию на 14:30 в Херсоне еще прозвучало более 10 взрывов.

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