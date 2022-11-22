Смертельный обстрел Херсона: что известно о количестве жертв
Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать освобожденный Херсон. Захватчики не выбирают цели, а бьют по мирному населению.
Херсон продолжают обстреливать и, к сожалению, в результате этого есть раненые и погибише. Детальнее об этом – расскажет 24 канал.
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Что известно о смертельном обстреле Херсона
Из-за обстрелов оккупантов в Херсоне 22 ноября погибли два человека, семеро ранены. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в эфире национального телемарафона.
Обстрелы и плотность от врага постоянно растут. У нас есть раненые и погибшие. Враг стреляет из ствольной артиллерии, из минометов, РСЗО. Они обстреливают мирное население. У нас по городу семь раненых и двое погибших,
– заявил Янушевич.
Число жертв возросло
Позже начальница МВА Галина Лугова сообщила "Суспильному", что в результате дневных обстрелов Херсона погиб еще один человек.
"Случилось это в 12:01, снаряд попал в магистральный газопровод. У нас есть, к сожалению, один погибший. Но город продолжают обстреливать даже сейчас", – отметила Лугова.
Отметим, что по состоянию на 14:30 в Херсоне еще прозвучало более 10 взрывов.
Что происходит в Херсонской области: последние новости
- 21 ноября оккупанты обстреляли Херсон. Они попали в многоквартирный жилой дом.
- 20 ноября захватчики попали в жилые дома микрорайона "Остров". От обстрелов пострадал центр города.
- В Офисе Президента сообщили, что в результате атаки в областную больницу доставили 4 травмированных людей. Во время госпитализации один человек умер.
- 19 ноября оккупанты расстреляли очередь за гуманитарной помощью, в которой стояли мирные жители. Ранения получили десятки человек.
- Также ночью 22 ноября около 7 утра в районе "Забалка", что в частном секторе, возле улицы Чайковского был прилет кассетного снаряда из "Града", который рассыпался.
- Кроме этого, 21 ноября оккупанты также обстреливали Берислав, Токаревку и другие населенные пункты, которые находятся вдоль побережья. Захватчики бьют хаотично, терроризируя гражданское население.
- К слову, российские оккупанты совершают террор на временно оккупированных территориях Украины. Так, в освобожденном Херсоне обнаружили 4 пыточных.
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