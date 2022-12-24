Враг бил из "Градов", люди до сих пор под завалами: новые подробности ужасного обстрела Херсона
Россияне 24 декабря цинично обстреляли центр Херсона. Десятки людей получили ранения. Их количество продолжает расти.
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал горожан сдать кровь для пострадавших. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.
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Оккупанты стреляли из "Градов"
Янушевич рассказал, что российские террористы обстреляли центр города. Вражеские снаряды накрыли многие здания. В частности, разрушения получили:
- здание на улице Ришельевской,
- несколько домов на улице Торговой.
Также пострадали люди на улицах Маркса, Маяковского, 21 января, Молодежной, Пугачева, Украинской и проспекте Ушакова.
Там пылали дома, автомобили. Также оккупанты попали в котельную детского сада. Ремонтным бригадам пришлось устранять утечку газа,
– отметил председатель ОВА.
На улице Красного Креста люди оказались под завалами. Там работают спасатели.
"Враг бил по центру города из "Градов". Кроме того, возле Антоновки использовал еще и зажигательные боеприпасы. У них ничего не удается противопоставить нашим Вооруженным Силам и они пытаются сделать все, что только могут – уничтожить население", – подчеркнул Янушевич.
Пока известно о 55 раненых и 10 погибших. 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Детей среди госпитализированных нет.
Обстрел центра Херсона 24 декабря: коротко
- В канун Рождества, 24 декабря, оккупанты жестоко и цинично обстреляли центр Херсона.
- В результате атаки вспыхнул крупнейший местный рынок, а ряд зданий получил серьезные разрушения.
- Мощный пожар уничтожил 6 автомобилей.
- Херсонская областная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны. Следователи начали расследование.
- Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Россия ежедневно обстреливает гражданские объекты, нарушая все международные конвенции. Поэтому он призвал к созданию трибунала против нее.