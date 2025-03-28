Точки обстрела Херсона выбрали не случайно: в чем был расчет россиян

Россия осуществила 27 марта массированный обстрел центральной части Херсона, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Враг использовал мощную артиллерию калибра 152 миллиметра, выпустив до 40 снарядов.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал редактор херсонского вебсайта "Мост" Сергей Никитенко, подчеркнув, что это была комбинированная атака.

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Какая тактика у врага?

Под артиллерийским обстрелом оказался железнодорожный вокзал, жилые кварталы, территория рынка. Впоследствии через несколько минут началась атака беспилотниками.

Россияне запустили FPV-дроны по работникам, которые прибыли тушить пожары, спасать людей. Очевидно, что это была спланированная акция,

– отметил Никитенко.

После того как россияне поразили вокзал, начался обстрел многоквартирных домов, затем враг перешел к атакам по центральной части города, ожидая, что туда будут двигаться спасатели и работники других экстренных служб, таким образом стремясь увеличить количество жертв. Это, со слов Никитенко, был очевидный расчет со стороны России.

Отметим, что в Херсонской прокуратуре сообщили, что в результате артиллерийского обстрела, произошедшего около 12:40, погиб пожилой мужчина, который находился вблизи остановки общественного транспорта.

Руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников рассказал, что погибла 65-летняя женщина, которая была в момент удара на остановке транспорта. Кроме того, в результате повторного артобстрела, получили травмы водитель и фельдшер "скорой", которые приехали на место вызова.

Напомним, что в ГСЧС отчитались, что спасатели во время тушения пожаров попали под атаку российского БпЛА, поэтому на определенный период были вынуждены прекратить работу и укрыться в убежище. Впоследствии все пожары были ликвидированы. Вследствие вражеского обстрела по Херсону загорелся автомобиль, гараж, шпалы вдоль пути и мусор с древесиной, также огнем поврежден вагон поезда.