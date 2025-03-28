Про це в етері 24 Каналу розповів редактор херсонського вебсайту "Мост" Сергій Нікітенко, наголосивши, що це була комбінована атака.

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Яка тактика у ворога?

Під артилерійським обстрілом опинився залізничний вокзал, житлові квартали, територія ринку. Згодом за декілька хвилин почалася атака безпілотниками.

Росіяни запустили FPV-дрони по працівниках, які прибули гасити пожежі, рятувати людей. Очевидно, що це була спланована акція,

– зазначив Нікітенко.

Після того як росіяни уразили вокзал, почався обстріл багатоквартирних будинків, потім ворог перейшов до атак по центральній частині міста, очікуючи, що туди будуть рухатися рятувальники й працівники інших екстрених служб, таким чином прагнучи збільшити кількість жертв. Це, зі слів Нікітенка, був очевидний розрахунок з боку Росії.

Зазначимо, що в Херсонській прокуратурі повідомили, що внаслідок артилерійського обстрілу, що стався близько 12:40, загинув літній чоловік, який перебував поблизу зупинки громадського транспорту.

Керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів, що загинула 65-річна жінка, яка була в мить удару на зупинці транспорту. Крім того, внаслідок повторного артобстрілу, дістали травм водій та фельдшер "швидкої", які приїхали на місце виклику.

Нагадаємо, що в ДСНС прозвітували, що рятувальники під час гасіння пожеж потрапили під атаку російського БпЛА, тому на певний період були вимушені припинити роботу та укритися в сховищі. Згодом всі пожежі були ліквідовані. Внаслідок ворожого обстрілу по Херсону загорівся автомобіль, гараж, шпали вздовж колії та сміття з деревиною, також вогнем пошкоджений вагон потягу.