В Херсонской ОВА рассказали детали циничного артиллерийского удара по городу

Российские оккупанты 27 марта цинично обстреляли из артиллерии центр Херсона. Враг ударил по зоне вокзала, когда отправлялся эвакуационный поезд. На улицах среди города было много людей.

К сожалению, в результате массированной атаки Херсона есть погибшие и раненые. Руководитель пресофиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников рассказал 24 каналу, что первый прилет забрал жизни двух людей, которые находились на остановке транспорта – женщины 65 лет и мужчины 76 лет, они погибли на месте.

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Враг атакует все, что видит

Александр Толоконников отметил, что также были попадания в здания, дома херсонцев. Есть пострадавшие. В результате этого обстрела было шесть раненых.

В частности, работники скорой помощи, которые везли одного из раненых в больницу, также попали под этот обстрел. Также фотограф пресофиса Херсонской ОВА получил травму. Ему была оказана помощь.

Это не все жертвы за сегодня. К сожалению, утром россияне убили 68-летнюю женщину, ранили 54-летнего мужчину. Также была ранена 82-летняя женщина. Люди получили эти ранения в результате сброса взрывчатки с российских дронов, которые продолжают охотиться. Всего за сегодня есть 11 пострадавших. То есть это ранения различной степени тяжести. А также трое погибших,

– сказал чиновник.

По его словам, в течение всего дня захватчики не прекращали попытки атаковать FPV-дронами и сбрасывать взрывчатку. Этот артиллерийский обстрел продолжался примерно час. Враг одновременно атаковал дронами и продолжил после.

Они атакуют все, что видят. Везде, куда долетают эти дроны. К счастью, наши военные большую часть этих дронов сбивают, более 80%. Но все-таки часть долетает. Также вредят нашим гражданским, которые здесь проживают. Конечно, критической инфраструктуре и экстренным службам,

– подчеркнул Толоконников.

Была повреждена критическая инфраструктура. Большая часть Херсона была без света. Однако сейчас уже начали восстанавливать, прежде всего – электроснабжение. В большинстве домов уже сейчас появляется свет. Службы будут пытаться восстановить его до утра 28 марта.