Россияне снова атаковали Херсонщину: вспыхнул магазин, пострадала пожилая женщина

Российские оккупанты ежедневно обстреливают города Украины, подвергая гражданским опасности. В частности, в результате удара по Херсону загорелся магазин, а в области пострадали мирные дома.

Как отмечают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, огонь по городу враг открыл ночью 27 ноября, однако возгорание удалось оперативно ликвидировать. Кроме того, под ударом была область – пострадала пожилая женщина.

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Обстрел Херсона и области: горел магазин

Собственно, всего за 20 минут спасателям удалось обуздать пламя и не допустить его распространения. Находится магазин, в который попал российский снаряд, в жилом квартале Херсона.

Ночью жители города очнулись от мощных взрывов. В одном из жилых кварталов снаряд попал в помещение магазина, возник пожар. Спасателям удалось ликвидировать возгорание в течение 20 минут,

– говорится в сообщении ГСЧС.

В то же время глава Херсонской ОВА Александр Прокудин информировал, что за минувшие сутки захватчики совершили 56 обстрелов, выпустив 236 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, дронов и авиации.

В частности, только по городу Херсону русская армия выпустила 16 снарядов, попав в жилые кварталы населенных пунктов области; админздание, медицинское учреждение и магазин, пожар в котором тушили пожарные.

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Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань отмечал, что интенсивность артиллерийских ударов по Херсону уменьшилась в несколько раз из-за погоды. Однако враг чаще выпускает управляемые авиационные бомбы по городу и области.

В частности, Россия била по Херсону утром 26 ноября. Местные жители слышали мощный взрыв уже после отбоя воздушной тревоги, о чем информировали находящиеся в регионе журналисты. В общем, тревога того утра длилась чуть менее часа.

По словам главы региона, в результате очередного акта российской агрессии один человек был ранен – 84-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную травму – медики оказали помощь на месте. Но, к счастью, обошлось без жертв.