Россияне обстреляли Херсон "Градом" и убили коммунальщика
Источник:Александр Прокудин
Утром российская армия убила херсонца. При обстреле погиб работник коммунального предприятия.
31 июля около 8:20 российские захватчики обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО "Град".
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В результате обстрела погиб мужчина
Под вражеский удар из РСЗО "Град" попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений 60-летний мужчина погиб на месте. Еще двое его коллег, тракторист и рабочий, получили ранения.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что работники в возрасте 46 и 43 года в результате обстрела получили контузии. Их госпитализировали в медучреждение, где врачи оказывают им помощь.
Также россияне нанесли повреждения гражданской инфраструктуре и автотранспорту.
Последствия обстрела Херсона: фото Херсонской ОВА и облпрокуратуры
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В настоящее время правоохранители проводят первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.
Отметим, что за минувшие сутки противник совершил 68 обстрелов по Херсонской области, выпустив 358 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил уже 36 снарядов.
Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здания завода и предприятия в Херсоне. Из-за российской агрессии получили ранения 5 человек.
Как продвигается наступление ВСУ на Юге
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