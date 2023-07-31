Россияне обстреляли Херсон "Градом" и убили коммунальщика

Утром российская армия убила херсонца. При обстреле погиб работник коммунального предприятия.

31 июля около 8:20 российские захватчики обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО "Град".

Смотрите также В Кривом Роге раздаются взрывы

В результате обстрела погиб мужчина

Под вражеский удар из РСЗО "Град" попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений 60-летний мужчина погиб на месте. Еще двое его коллег, тракторист и рабочий, получили ранения.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что работники в возрасте 46 и 43 года в результате обстрела получили контузии. Их госпитализировали в медучреждение, где врачи оказывают им помощь.

Также россияне нанесли повреждения гражданской инфраструктуре и автотранспорту.

Последствия обстрела Херсона: фото Херсонской ОВА и облпрокуратуры

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В настоящее время правоохранители проводят первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Отметим, что за минувшие сутки противник совершил 68 обстрелов по Херсонской области, выпустив 358 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил уже 36 снарядов.



Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здания завода и предприятия в Херсоне. Из-за российской агрессии получили ранения 5 человек.

Как продвигается наступление ВСУ на Юге