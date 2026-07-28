Каждый день страшно: журналистка рассказала шокирующую правду о жизни в Херсоне

Россия каждый день терроризирует Херсон ударами артиллерии, авиабомбами, дронами и беспилотниками. Несмотря на постоянную смертельную опасность, люди продолжают жить в городе, хотя каждый день может стать последним.

Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала 24 Каналу , что за почти четыре года полномасштабной войны город не помнит ни одного по-настоящему спокойного времени. Россияне не только не прекращают обстрелов, но и постоянно меняют тактику, делая жизнь мирных жителей все опаснее.

Россияне испытывают Херсон новыми способами террора

Евгения Вирлич отметила, что самым тяжелым периодом для херсонцев была российская оккупация, ведь она сопровождалась не только присутствием захватчиков, но и непрерывными обстрелами. В то же время и после освобождения города ситуация не стала более безопасной. Враг постоянно совершенствует свои методы атак.

Еще три года назад мы не знали, что такое FPV-дроны в таком количестве. Сегодня FPV-дроны просто роятся в городе,

– подчеркнула она.

Журналистка отметила, что в последнее время россияне значительно активизировали удары управляемыми авиабомбами. Недавно только за одно утро оккупанты сбросили на Херсон около десяти КАБов. Тогда была разрушена одна из школ, поврежден корпус мореходного учебного заведения и другие гражданские объекты.

Кроме того, российские атаки продолжают уничтожать историческое наследие города – было разрушено здание легендарного шахматно-шашечного клуба.

Журналистка из Херсона о преступлениях россиян в городе: видео

Вирлич также рассказала о ситуации в микрорайоне Корабел, который почти год остается отрезанным от материковой части Херсона после уничтожения моста российскими войсками. Несмотря на отсутствие электро-, газо- и водоснабжения, там до сих пор живут около 200 – 250 человек.

По ее словам, россияне недавно уничтожили и единственный пункт несокрушимости на острове, где местные могли зарядить телефоны и получить самую необходимую помощь. Несмотря на опасность и трудности, часть людей все равно возвращается в Херсон.

Они вернулись, потому что дома им все равно удобнее. Хотя каждый день – это смертельная опасность,

– сказала Вирлич.

Российские обстрелы каждый день уносят жизни мирных людей. Под ударами гибнут работники администраций, коммунальщики, а медики и спасатели вынуждены работать под постоянной угрозой повторных атак.

Напомним, утром 8 июля 2026 года российский беспилотник атаковал маршрутный автобус в Херсоне, в результате чего погибла женщина и семь человек получили ранения. Это военное преступление против гражданских произошло в Шуменском микрорайоне города.