Российская армия ударила по главному корпусу университета в Херсоне

Российская армия в ночь на 28 марта ударила из артиллерии по главному корпусу Херсонского государственного университета.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и опубликовал видео с последствиями удара.

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Огромная дыра в стене, разбитые аудитории, выбитые стекла. Такой вид сейчас имеет одно из высших учебных заведений Херсона,

– написал Прокудин.

Следует отметить, что с апреля 2022 года Херсонский государственный университет временно перемещен на базу Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника.

Глава ОВА также добавил, что вечером 27 марта оккупанты обстреляли жилой квартал в центральной части города. Один из "прилетов" – прямо по дому.

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