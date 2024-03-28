Российская армия ударила по главному корпусу университета в Херсоне
Источник:Александр Прокудин
Российская армия в ночь на 28 марта ударила из артиллерии по главному корпусу Херсонского государственного университета.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и опубликовал видео с последствиями удара.
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Огромная дыра в стене, разбитые аудитории, выбитые стекла. Такой вид сейчас имеет одно из высших учебных заведений Херсона,
– написал Прокудин.
Следует отметить, что с апреля 2022 года Херсонский государственный университет временно перемещен на базу Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника.
Глава ОВА также добавил, что вечером 27 марта оккупанты обстреляли жилой квартал в центральной части города. Один из "прилетов" – прямо по дому.
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- В ночь на 28 марта оккупанты атаковали транспортную инфраструктуру в Запорожской области. В то же время маневрирование дронов над жилыми кварталами Запорожья привело к падению обломков сбитых дронов в частный сектор. Произошло возгорание, взрывной волной повреждено более 10 домовладений, 2 местных жителя получили ранения. Всего в Запорожской области удалось сбить 11 российских "Шахедов".
- 27 марта враг нанес два удара по жилой застройке в Шевченковском районе Харькова. Взрывная волна повредила десяток домов, медицинское, образовательное заведения, детский сад и админздания. оккупанты попали в сам центр города, поэтому разрушения очень велики.
- В результате удара известно об одном погибшем мужчине, которому было 59 лет. Когда попал снаряд, он ехал на велосипеде во дворе. Кроме этого, пострадали 19 человек, в том числе четверо детей. Самому маленькому – всего 3 месяца. Также ранения получили дети в возрасте 13, 9 и 2 года.