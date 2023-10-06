Ударили по жилым домам: россияне снова обстреляли центр Херсона
Источник:Роман Мрочко
Российские захватчики продолжают обстреливать Херсон. Оккупанты снова ударили по жилым домам.
Военные страны-агрессора обстреляли центр Херсона ранним утром 6 октября. Об этом сообщил начальник городской военной администрации, передает 24 Канал.
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Россияне попали в жилые дома в Херсоне
Чиновник рассказал, что российские военные атаковали Херсон около 5 часов утра. Бойцы Путина ударили по центру города с временно оккупированного левобережья.
Попали в жилые дома,
– отметил Мрочко.
В ОВА показали последствия вражеского обстрела. Заметили, что Херсон пережил еще одно ужасное утро.
Эти разбитые вражескими снарядами дома и витрины магазинов – последствия обстрела армии России жилых кварталов в центральной части города,
– подчеркнули в ОВА.
Также добавили, что информация о пострадавших среди херсонцев не поступала.
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Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон: смотрите видеоВажно! Накануне, 5 октября, оккупанты также били по Херсону с левобережья. К сожалению, в результате вражеской атаки погибли два человека. В частности, коммунальщик, обрезавший деревья. Еще один человек получил ранения.