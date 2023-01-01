В Херсоне 13-летний мальчик дважды подряд попал под обстрелы: ребенок в тяжелом состоянии

В Херсоне 13-летний Мальчик Ярослав дважды за два дня попал под обстрелы российских военных. В результате полученных травм ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что мальчик попал под обстрелы оккупантов в новогодние праздники. Сначала россияне 31 декабря атаковали Надднепрянское вблизи Херсона.

К теме В Херсонской области вражеский снаряд взорвался возле школы: россияне обстреляли и детскую больницу

Россия дважды пыталась убить мальчика

Янушевич рассказал, что 13-летний ребенок вместе с сестрой возвращался домой, когда они попали под обстрел. В результате Ярослава в тяжелом состоянии доставили в больницу, где врачи буквально вытащили его с того света.

Но на этом российские военные не остановились, и в первые минуты нового года атаковали Херсонскую областную детскую клиническую больницу. В этот момент 13-летний Ярослав находился в реанимационном отделении.

В палате, в которой лежал ребенок в крайне тяжелом состоянии, выбило окна. Сообщается, что мальчика эвакуировали в Николаев, где в эти минуты за его жизнь продолжают бороться врачи.

Оккупанты 18 раз атаковали Херсон

Галина Луговая, глава Херсонской городской военной администрации, в эфире телемарафона сообщила, что Херсон выдержал 18 атак оккупантов в течение суток.

Россияне 7 раз атаковали Херсон в Новогоднюю ночь, применив артиллерию, "Грады", минометы. По ее информации, в результате обстрелов 1 человек погиб и 2 ранены. Кроме того, ранены еще двое детей, среди которых 13-летний Ярослав.

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко показал поврежденное здание областной детской больницы. Сообщается, что там зафиксировано около 7 прилетов, выбиты более 700 окон.

Последствия обстрела детской больницы в Херсоне / Фото из телеграма Тимошенко

Где еще были обстрелы на Новый год