Самый трагический день с начала вторжения: появились кадры последствий обстрела Херсона

В канун Рождества русские солдаты цинично обстреляли Херсон. В результате атаки 10 мирных жителей погибли, еще 68 – пострадали.

Прошедшие сутки для Херсона оказались самыми трагическими с начала полномасштабного вторжения. Спасатели совместно с полицией ликвидируют последствия вражеских обстрелов.

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После обстрелов Херсонскую область охватили пожары

Всего за сутки сотрудники ГСЧС совершили 21 выезд на места возгорания. Ликвидировали 13 пожаров, 11 из которых возникли после обстрелов.

Утром 24 декабря в Бериславском районе после вражеских обстрелов загорелся жилой дом площадью 140 квадратных метров. Спасатели в течение трех часов ликвидировали пожар. Погибшие и травмированные, к счастью, не обнаружены.

Россия обстреляла Херсон / Фото ГСЧС Украины

В 11:00 после массированного обстрела в центре Херсона вспыхнуло 6 автомобилей и киоск на территории рынка. На месте происшествия работали 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Кроме того, в результате вражеского прилета в одном из районов Херсона загорелся одноэтажный жилой дом. Спасателям удалось деблокировать из-под завалов мужчину и женщину.

В городе ликвидируют последствия обстрелов

Сотрудники полиции помогают гражданам преодолевать последствия обстрелов квартир, домов и охранять жилье.

Отмечают, что вражеские обстрелы не утихают ни на минуту. Однако полиция уверяет, что всегда готова прийти на помощь гражданам.

Полиция ликвидирует последствия обстрелов / Фото Нацполиция Украины

Оккупанты обстреляли Херсон: главное