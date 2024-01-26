Россияне мощно обстреляли Херсон из С-300: убили человека, повреждены ТЦ и дома

Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Херсонщины. В ночь на 26 января в городе гремели взрывы: враг атаковал баллистическим вооружением.

Ночью Херсон был под плотным обстрелом

О последствиях ночной атаки россиян в Херсоне рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Она сравнила обстрел Херсона с тактикой, которую враг применял на Николаевщине.

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"Ночью враг применил баллистическое вооружение. Из С-300 обстрелял территории жилых массивов Херсона", – отметила Гуменюк.

Враг бил из С-300

По словам пресс-секретаря, россияне применили так называемый "николаевский" сценарий, ведь раньше враг часто обстреливал Николаев именно из этого нетипичного вооружения, – из С-300. Гуменюк напомнила, что это зенитно-управляемые ракеты.

Враг направил их (зенитные ракеты) по центру Херсона: попали в детсад, разрушили торговый центр, повредили еще несколько жилых домов. К сожалению, есть пострадавшие – один человек получил ранения, другие данные еще устанавливаются,

– отметила Гуменюк.

73 обстрела, 350 снарядов

По состоянию на утро 26 января в областной военной администрации сообщили, что в течение суток российские оккупационные войска атаковали Херсонщину из различных типов вооружения.

"Зафиксировано 73 обстрела, враг выпустил 350 снарядов, атаковал с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БПЛА", – сообщил Александр Прокудин.

Глава ОВА тоже сообщил, что враг совершил ракетный удар по Херсону, применив баллистику. По его данным, оккупанты по городу направили 26 снарядов.

В результате обстрела погиб человек

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; дошкольное учебное заведение и торговый центр в Херсоне; сотовую башню в Бериславском районе.

В ОВА также сообщили данные о пострадавших в результате атаки врага по Херсону. Отмечают что из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 – получил ранения.

Последствия обстрела Херсона / Фото ОВА

Впоследствии Прокудин рассказал, что в собственном доме ранение ноги и взрывную травму получила 54-летняя херсонка. Ей оказали медицинскую помощь на месте.

Херсонская окружная прокуратура сообщила, что по факту обстрела начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ночная атака врага