Оккупанты регулярно обстреливают Херсонщину: британские разведчики объяснили почему

Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать Херсонщину. В частности, захватчики устраивают артиллерийские обстрелы по городу Херсон.

Об этом сообщили в британской разведке. Напомним, что накануне российские оккупанты обстреляли в Херсоне шахматный клуб.

Обратите внимание Имитация боев: в Херсонской области оккупанты обстреливают себя и гражданских ради премий

Оккупанты интенсивно обстреливают Херсон

В последние дни один из самых интенсивных обстрелов произошел вдоль реки Днепр на Юге Украины. Это включало продолжение российскими артиллерийскими обстрелами Херсона с востока реки.

29 января местные власти сообщили об еще трех погибших мирных жителях в Херсоне, а стоящие на реке два иностранных судна получили повреждения, что повлекло за собой разлив нефти.

Британские разведчики отметили, что Херсон остается наиболее регулярно обстреливаемым крупным украинским городом за пределами Донбасса. По их мнению, точное обоснование России для расходования своих ограниченных запасов боеприпасов здесь неясно.

Однако командиры, вероятно, частично преследуют цель ухудшить моральное состояние гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки через реку Днепр,

– подчеркнули в разведке.

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