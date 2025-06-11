На Херсонщине россияне атаковали важный энергетический объект: у жителей пропал свет

В Херсонской области днем 11 июня наблюдаются проблемы с электроснабжением. В областной военные администрации сообщили, что энергетики ликвидируют последствия российской атаки.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина.

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Какова ситуация с электроснабжением в Херсонской области

Как сообщил Александр Прокудин, россияне во время обстрела области ударили по важному энергетическому объекту. В результате этого произошли перебои со светом в нескольких населенных пунктах области. Сейчас ситуация с электроснабжением – сложная.

Энергетики делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия ударов и вернуть электроснабжение в дома жителей региона. Все необходимые службы и Министерства оказывают нужную помощь,

– написал глава ОВА.

Жителей предупреждают, что специалисты не могут спрогнозировать, когда они смогут восстановить подачу электроэнергии. Работы продолжаются, но неизвестно сколько понадобится времени для ремонта.

В городской военной администрации сообщили, что из-за обесточивания вода в Херсоне будет подаваться по графику – с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00. Графики подачи воды будут действовать до завершения аварийно-восстановительных работ.

Александр Прокудин просит жителей отнестись с пониманием к ужасной ситуации и подготовиться к длительному отсутствию электроснабжения. Восстановить питание уже удалось в некоторых районах Херсона.

К слову, отключение в Николаевской области, по словам начальника ОВА Виталия Кима, не связано с обстрелами. Регион применил аварийные отключения.

Напомним, Херсонская область была под атакой "Шахедов" с 22:56 10 июня. Оккупанты ударили по областному центру и прилегающим районам. Дополнительно населенные пункты враг обстреливал из артиллерии и авиации. В ОВА добавили, что из-за российской агрессии пять человек в области получили ранения.