Сотни поврежденных домов, – Хмельницкая ОВА показала последствия ночной атаки
Источник:Хмельницкая ОВА
Враг ударил "Шахедами" по Украине, в результате чего, в частности, пострадала Хмельнитчина. Впоследствии в областной военной администрации рассказали о масштабах разрушений.
В ночь на субботу, 19 августа, в Хмельницкой области и в других регионах нашего государства было беспокойно из-за того, что враг выпустил 17 ударных дронов типа "Шахед". Известно, что есть немалые разрушения гражданской инфраструктуры.
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Атака на Хмельнитчину
Собственно, последствия ударов прокомментировал первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Результаты ночной атаки. Речь идет о сотнях поврежденных домов, школах, коммунальных заведениях. Информация постоянно уточняется,
– написал он.
Кроме того, чиновник отметил, что:
- на местах работают комиссии, созданные в теробщинах; они обследуют, фиксируют последствия ночных обстрелов;
- развернуты пункты выдачи строительных материалов, выделенных из резервных фондов общин;
- проводится работа для того, чтобы все, кто в этом нуждается, получили помощь от международных партнеров.
"Все преодолеем и отстроим. Главное, что человеческих потерь нет", – констатировал Тюрин.
Враг обстрелял Хмельницкую область / Фото ОВА
Враг не прекращает террор
- В Хмельницкой ОВА информировали, что в результате этой атаки две женщины получили ранения от обломков стекла, а также шесть человек обратились к врачам в шоковом состоянии.
- Во время этого ночного обстрела также пострадала Житомирщина. Враг совершил атаку беспилотниками на объект инфраструктуры. В результате падения обломков возник пожар. К счастью, его оперативно удалось локализовать спасателям.
- Кроме того, уже днем 19 августа Россия нанесла удар по центру Чернигова ракетой, попав в драматический театр. Известно о погибших и раненых среди гражданского населения. Среди жертв и пострадавших есть дети.