Некоторые уже долетели до Тель-Авива: появились кадры сбивания Израилем ракет Ирана

Из-за ракетного удара Ирана по всему Израилю продолжают раздаваться сирены. В сети показали кадры сбития иранских ракет.

Об этом сообщает Тimes of Іsrael. Во время атаки было запущено более 100 ракет.

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В Израиле раздаются взрывы по всей стране

В местных изданиях пишут, что некоторые ракеты уже долетели до Тель-Авива.

Также в сети показали кадры обстрела.

В Израиль раздаются взрывы по всей стране: смотреть видео

В Израиль раздаются взрывы по всей стране: смотреть видео

Напомним, 1 октября Иран анонсировал удар по Израилю после наступления темноты. Это первое подобное заявление после атаки в апреле.