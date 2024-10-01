Про це повідомляє Тimes of Іsrael. Під час атаки було запущено понад 100 ракет.
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В Ізраїль лунають вибухи по всій країні
У місцевих виданнях пишуть, що деякі ракети вже долетіли до Тель-Авіву.
Також в мережі показали кадри обстрілу.
В Ізраїль лунають вибухи по всій країні: дивитися відео
В Ізраїль лунають вибухи по всій країні: дивитися відео
Нагадаємо, 1 жовтня Іран анонсував удар по Ізраїлю після настання темряви. Це перша подібна заява після атаки у квітні.