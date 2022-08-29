Отрабатывают сценарий приезда МАГАТЭ: в Энергодаре много пострадавших от обстрелов

К Запорожской АЭС в Энергодаре направляется миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Оккупанты продолжают обстрелы города.

Об этом 29 августа написал мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов. Он рассказал, что двоих местных жителей после российской атаки госпитализировали в тяжелом состоянии в отделение интенсивной терапии.

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"По состоянию на утро точно известно о 10 энергодаровцах, получивших многочисленные осколочные ранения разной степени тяжести в результате ночных обстрелов жилых кварталов Энергодара", – написал Орлов.

Постоянная террористическая угроза

российские убийцы расстреляли минимум 20 автомобилей на улице Воинов-Интернационалистов. По словам Орлова, террористы в Энергодаре постоянно несут угрозу гражданским.

Очевидно, так рашисты "отработали" свой сценарий накануне приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС,

– сказал Орлов.

Обстрел Энергодара

Оккупанты обстреляли Энергодар вечером 28 августа. В домах людей вылетели окна. Кроме этого, известно о прямом попадании в квартиру. Под обстрелы попали два микрорайона города.

Обратите внимание – что происходит в оккупированном Энергодаре: смотрите видео