Зачем враг активизировал атаки дронами на Юге: Братчук назвал 2 главные цели
За последнее время российские оккупанты активизировали удары дронами-камикадзе. В частности, оккупанты неоднократно обстреливали Одесщину.
Об этом 24 Каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, российские оккупанты действительно активизировали обстрелы дронами-камикадзе Shahed-136 и тому подобное.
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Россияне имеют не менее 2 целей
Как отметил Братчук, во время таких обстрелов у российских оккупантов по меньшей мере есть две цели. В первую очередь, они пытаются усложнить процесс логистики. Поэтому неоднократно разные враждебные воздушные цели пытаются попасть в склады.Заметьте! Во время ракетной атаки 8 мая российские оккупанты обстреляли Одессу. Тогда они попали в склад, где хранилась гуманитарная помощь от украинского Красного Креста.
Кроме того, российские захватчики пытаются истощить запасы боеприпасов к украинским ПВО и выявить, какие именно зенитные ракетные комплексы расположены в регионе.
Пытаются не только истощать силы ПВО, но и выяснить, какие средства огневого поражения расположены на Юге. Возможно, полагают, что у нас какие-то новые комплексы появились. Врагу ничего не удается. Надеемся, что и не будет ничего выходить,
– заметил Братчук.
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Какая ситуация в Одесской области: коротко
- В этом году в Одессе собираются открыть доступ к некоторым пляжам. Соответствующий приказ издала Одесская районная военная администрация.
- Однако есть некоторые нюансы. Сейчас речь идет не об открытии пляжей, а о создании условий, при которых их могут открыть.
- Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что военные дали рекомендации местным властям Одессы по созданию мест отдыха. Речь идет об отсутствии массовых скоплений людей; создание зон, которые безопасны от мин и т.д.