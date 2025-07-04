Они верили, что будет покой: в ГСЧС показали, как пожилая пара спасалась от вражеского обстрела

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала щемящее фото, на котором изображена пожилая пара. Это киевляне, которые были вынуждены спасаться во время атаки на Киев.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Старость под обстрелами

Россия несет угрозу для всех украинцев: молодых мам, которые вынуждены с детьми прятаться в укрытиях во время обстрелов, пенсионеров, которые всю жизнь мечтали о спокойствии, и мужчин, которые защищают Украину на фронте.

Так ГСЧС показал супругов, которые вместо спокойной старости переживали российский обстрел дома в Киеве – убегали от взрывов. Они бы хотели, чтобы у внуков было детство без страха, а под окнами будут цвести каштаны, а не пылать огонь.

Киев. XXI век. 4 июля. Не кадр из фильма, не постановка, а обычная улица города, окутанная дымом после российских ударов. К сожалению, такая реальность в Украине,

– написали в ГСЧС.

Пожилая пара убегала от взрывов в Киеве / Фото Даниила Павлова

Но тысячи украинцев сегодня борются за спокойную старость для украинцев, счастливую жизнь и будущее для наших детей, что будет без войны.

К слову, за сутки ГСЧС ликвидировали все пожары в Киеве, которые возникли в результате обстрелов города 4 июля. В тот день россияне снова атаковали гражданское население столицы и гражданскую инфраструктуру. Известно, что погиб один человек, а еще 26 человек ранены, среди них – один ребенок.