Суд отпустил из-под домашнего ареста охранника Вадима Мошкина, который не пустил людей в укрытие

Суд отпустил из-под домашнего ареста сторожа поликлиники № 3 Деснянского района Киева Вадима Мошкина. Следствие по его делу уже завершено.

О том, что суд снял меру пресечения с Вадима Мошкина, сообщила его жена Татьяна Мошкина.

К теме Закрытое укрытие и задержание виновных: все, что известно об атаке по Киеву в День защиты детей

С Вадима Мошкина сняли меру пресечения

По версии следствия, Вадим Мошкин не пустил людей в укрытие больницы во время баллистического обстрела Киева 1 июня 2023 года. Тогда погибли 3 человека. Из-за этого охранника подозревают в оставлении людей в опасности.

По словам Татьяны Мошкиной, следствие по делу ее мужа уже завершено, поэтому с него сняли меру пресечения.

К слову, охранник поликлиники Вадим Мошкин был единственным, кто признал свою вину.

Он рассказал, что когда прозвучал сигнал воздушной тревоги, он открыл дверь в укрытие, которое размещено в подвале внутри здания, после этого пошел открывать двери самой поликлиники, однако не успел. Взрыв прогремел в момент, когда он шел по коридору и был возле регистратуры.

Что предшествовало