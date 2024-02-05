Суд отпустил из-под домашнего ареста охранника Вадима Мошкина, который не пустил людей в укрытие
Источник:"Бабель"
Суд отпустил из-под домашнего ареста сторожа поликлиники № 3 Деснянского района Киева Вадима Мошкина. Следствие по его делу уже завершено.
О том, что суд снял меру пресечения с Вадима Мошкина, сообщила его жена Татьяна Мошкина.
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С Вадима Мошкина сняли меру пресечения
По версии следствия, Вадим Мошкин не пустил людей в укрытие больницы во время баллистического обстрела Киева 1 июня 2023 года. Тогда погибли 3 человека. Из-за этого охранника подозревают в оставлении людей в опасности.
По словам Татьяны Мошкиной, следствие по делу ее мужа уже завершено, поэтому с него сняли меру пресечения.
К слову, охранник поликлиники Вадим Мошкин был единственным, кто признал свою вину.
Он рассказал, что когда прозвучал сигнал воздушной тревоги, он открыл дверь в укрытие, которое размещено в подвале внутри здания, после этого пошел открывать двери самой поликлиники, однако не успел. Взрыв прогремел в момент, когда он шел по коридору и был возле регистратуры.
Что предшествовало
- В ночь на 1 июня 2023 года Россия выпустила по Киеву 10 ракет "Искандер". Тогда погибли 3 человека: 33-летняя женщина, 34-летняя мать и ее 9-летняя дочь. Они хотели попасть в бомбоубежище поликлиники №3, однако двери были закрыты.
- Следователи сообщили о подозрении четырем людям: первой заместительнице Деснянской районной государственной администрации, директору больницы, заместителю директора по техническим вопросам, а также охраннику клиники. Все трое, кроме охранников, отрицают свою вину.
- Позже подозрение в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины), что привело к гибели людей, вручили и начальнику департамента безопасности КГГА Роману Ткачуку. Его отправили под круглосуточный домашний арест, а в сентябре отстранили от должности.
- 12 октября 2023 года суд разрешил вернуться на должность директору департамента КГГА Роману Ткачуку. Сейчас он под ночным домашним арестом.