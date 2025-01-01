Поврежденные дома, жертвы и много пострадавших, среди которых беременные: детали атаки на Киев 1 января

Россия в ночь на 1 января атаковала Украину "Шахедами". Некоторые из них ударили по Киеву, что привело к разрушениям.

К сожалению, в результате этого обстрела есть жертвы. Все, что известно об атаке на Киев в новогоднюю ночь, читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также В новогоднюю ночь Россия запустила более 100 "Шахедов": сколько вражеских целей удалось сбить

Что известно об атаке на Киев в новогоднюю ночь

Воздушную тревогу в столичном регионе из-за угрозы атаки "Шахедами" объявили еще в 0:59, а в самом Киеве – в 6:47.

Впоследствии на Киевщине прозвучали первые взрывы. Жителей предупреждали о работе ПВО по вражеским целям. Защитники неба также работали и в столице.

В целом этой ночью Украину атаковали 111 ударных БПЛА. По состоянию на 9:30 было подтверждено сбивание 63 из них. Еще 46 были локально потеряны, а 2 – улетели в Россию и Беларусь.

Работу ПВО было зафиксировано не только в Киевской, а также в Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях.

БПЛА атаковали два района Киева

Утром в Киеве прогремели взрывы. К сожалению, впоследствии появилась информация о падении обломков в Печерском районе города на нежилую застройку. Там загорелась крыша.

Также сообщили о частичном разрушении мансардного этажа пятиэтажного жилого дома с последующим возгоранием. Огонь охватил площадь 20 квадратных метров. Оттуда спасли одного человека.

Кроме этого, есть частичное разрушение с 6 по 4 этажи шестиэтажного жилого дома. Из-за падения обломков там загорелись квартиры на 4 и 5 этажах. Спасатели эвакуировали жителей.

На территории школы поблизости выбило окна и двери.

Обломки также упали в Святошинском районе Киева на нежилую территорию и вызвали локальный пожар. Там повреждены 6 автомобилей и 2 гаража, а также трамвайная колея в 100 метрах от депо.

Предварительно известно, что дома в центре Киева были атакованы по меньшей мере четырьмя "Шахедами". Все оперативно исследуют правоохранители и эксперты,

– сообщил председатель ОП Андрей Ермак.

Что известно о раненых и жертвах в Киеве после атаки

В общем, по данным прокуратуры, по состоянию на 14:28 в результате утренней атаки есть семь пострадавших, среди которых две беременные женщины, и двое погибших.

Двух пострадавших госпитализировали, еще четырем, в частности, одной беременной, – помогли на месте. Большинство пострадавших из Печерского района. Точно известно, что одна из погибших также оттуда.

На местах падения обломков продолжается поисково-спасательная операция.

Последствия атаки на Киев / Фото ГСЧС, КГГА и прокуратуры Киева

Реакция президента на атаку 1 января

На циничную атаку по Киеву 1 января отреагировал президент Зеленский.

Россию даже в новогоднюю ночь волновало только то, как сделать больно Украине. Сто одиннадцать ударных дронов против наших городов. Большая часть не достигла своих целей благодаря нашим средствам ПВО, нашим мобильным огневым группам и системам РЭБ,

– сообщил он.

Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также поблагодарил всех, кто "каждую ночь и каждый день на службе, на работе, защищает Украину и украинцев".