В Киеве снова раздались взрывы, летят ракеты

Враг 10 октября снова атаковал Киев. В одном из районов зафиксировали падение обломков российских беспилотников на 2 здания, впоследствии россияне запустили ракеты.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко. 24 Канал собрал все подробности об атаке.

Что известно о взрывах в Киеве?

Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется. Находитесь в укрытиях и не выходите до официального сообщения об отмене воздушной тревоги.

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