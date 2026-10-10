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24 Канал Главные новости В Киеве снова раздались взрывы, летят ракеты
10 октября, 14:05
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В Киеве снова раздались взрывы, летят ракеты

Вероника Соцкова

Враг 10 октября снова атаковал Киев. В одном из районов зафиксировали падение обломков российских беспилотников на 2 здания, впоследствии россияне запустили ракеты.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко. 24 Канал собрал все подробности об атаке.

Что известно о взрывах в Киеве?

Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется. Находитесь в укрытиях и не выходите до официального сообщения об отмене воздушной тревоги.

Обратите внимание, оперативную информацию о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

 

 

 

 

14:09, 10 октября

В Киеве снова слышны взрывы.

14:04, 10 октября

Взрывы в столице. Находитесь в укрытиях!

Объявлен баллистический риск.

13:41, 10 октября

В Киеве – новые масштабные отключения из-за обстрелов. Стабилизационные графики пока не действуют. Энергетики работают на местах, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

13:28, 10 октября

Киев и область частично остались без света

В результате атаки на энергообъекты г. Киева и Киевской области часть региона осталась без электроснабжения. Только что условия безопасности позволят, бригады оперативно приступят к восстановлению электроснабжения.

Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.

13:24, 10 октября

В Киеве перебои с водоснабжением

Из-за повреждения энергообъекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергоснабжением столицы. В городе также наблюдаются перебои с водоснабжением. Специалисты работают над восстановлением подачи воды.

13:19, 10 октября

В Киеве также приостановлено движение общественного транспорта в Голосеевском районе, а также частично в Соломенском, Печерском, Шевченковском и Дарницком районах Киева. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

13:17, 10 октября

Также известно, что из-за отключения электроэнергии от внешних источников питания в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов. О возобновлении работы сообщат дополнительно.

 

13:16, 10 октября

В Соломенском районе столицы предварительно зафиксировано падение обломков БПЛА на 25-этажный жилой дом. На место происшествия направляются экстренные службы.

Кроме того, обломки беспилотника попали в восьмиэтажное офисное здание в этом же районе.