В Киеве снова раздались взрывы, летят ракеты
Враг 10 октября снова атаковал Киев. В одном из районов зафиксировали падение обломков российских беспилотников на 2 здания, впоследствии россияне запустили ракеты.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко. 24 Канал собрал все подробности об атаке.
Что известно о взрывах в Киеве?
Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется. Находитесь в укрытиях и не выходите до официального сообщения об отмене воздушной тревоги.
Обратите внимание, оперативную информацию о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.
В Киеве снова слышны взрывы. Взрывы в столице. Находитесь в укрытиях! Объявлен баллистический риск. В Киеве – новые масштабные отключения из-за обстрелов. Стабилизационные графики пока не действуют. Энергетики работают на местах, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение. В результате атаки на энергообъекты г. Киева и Киевской области часть региона осталась без электроснабжения. Только что условия безопасности позволят, бригады оперативно приступят к восстановлению электроснабжения. Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения. Из-за повреждения энергообъекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергоснабжением столицы. В городе также наблюдаются перебои с водоснабжением. Специалисты работают над восстановлением подачи воды. В Киеве также приостановлено движение общественного транспорта в Голосеевском районе, а также частично в Соломенском, Печерском, Шевченковском и Дарницком районах Киева. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Также известно, что из-за отключения электроэнергии от внешних источников питания в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов. О возобновлении работы сообщат дополнительно. В Соломенском районе столицы предварительно зафиксировано падение обломков БПЛА на 25-этажный жилой дом. На место происшествия направляются экстренные службы. Кроме того, обломки беспилотника попали в восьмиэтажное офисное здание в этом же районе.
Киев и область частично остались без света
В Киеве перебои с водоснабжением
В Киеве снова слышны взрывы.
Взрывы в столице. Находитесь в укрытиях!
Объявлен баллистический риск.
В Киеве – новые масштабные отключения из-за обстрелов. Стабилизационные графики пока не действуют. Энергетики работают на местах, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.
В результате атаки на энергообъекты г. Киева и Киевской области часть региона осталась без электроснабжения. Только что условия безопасности позволят, бригады оперативно приступят к восстановлению электроснабжения.
Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.
Из-за повреждения энергообъекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергоснабжением столицы. В городе также наблюдаются перебои с водоснабжением. Специалисты работают над восстановлением подачи воды.
В Киеве также приостановлено движение общественного транспорта в Голосеевском районе, а также частично в Соломенском, Печерском, Шевченковском и Дарницком районах Киева. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Также известно, что из-за отключения электроэнергии от внешних источников питания в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов. О возобновлении работы сообщат дополнительно.
В Соломенском районе столицы предварительно зафиксировано падение обломков БПЛА на 25-этажный жилой дом. На место происшествия направляются экстренные службы.
Кроме того, обломки беспилотника попали в восьмиэтажное офисное здание в этом же районе.