Россия затягивает войну, – Зеленский отреагировал на удар по многоэтажному дому в Киеве

Вечером 12 октября Россия осуществила атаку на Киев с помощью ударного беспилотника типа "Шахед", поразив многоэтажный жилой дом. В результате атаки погибли два человека, еще девять получили ранения.

Владимир Зеленский подчеркнул, что на Россию необходимо оказать более сильное давление, поскольку она продолжает жестокие атаки и затягивает войну.

Что известно об атаке?

Россия продолжает терроризировать украинцев, нанося удары по жилым домам и убивая мирных людей. Вечером 12 октября российский ударный беспилотник типа "Шахед" совершил атаку на многоэтажный дом в Киеве.

На момент публикации сообщения известно о двух погибших и девяти раненых. Спасатели уже потушили пожар, возникший в результате атаки.

Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что на Россию должно быть оказано большее давление из-за продолжения жестоких ударов по Украине.

Именно они продолжают жестокие удары. Именно они затягивают войну. Даже сейчас в ответ на американское предложение – "Шахед",

– отметил президент.

Он добавил, что Украина рассчитывает на решительную реакцию Соединенных Штатов на действия России. Сила нужна для того, чтобы заставить Москву завершить войну.

Напомним, вечером 12 октября российские войска массированно атаковали Харьков, где прогремели как минимум пять взрывов. Все попадания зафиксировали в Холодногорском районе города, сообщил мэр Игорь Терехов. По предварительным данным, враг применил ударные беспилотники типа "Бандероль".

На месте одного из ударов зафиксировано попадание в частный дом, также повреждены соседние здания. В результате атаки возник пожар, повреждено более шести частных домов. Двое человек испытали острую стрессовую реакцию, также сообщалось о раненых, их количество и состояние уточняются. Около 22:06 – 22:08 в Харькове прогремели еще два взрыва.