Володимир Зеленський наголосив, що Росія повинна відчути сильніший тиск, адже продовжує жорстокі атаки та затягує війну.

Що відомо про атаку?

Росія продовжує тероризувати українців, завдаючи ударів по житлових будинках і вбиваючи мирних людей. Увечері 12 жовтня російський ударний безпілотник типу "Шахед" атакував багатоповерхівку в Києві.

Станом на момент повідомлення відомо про двох загиблих і дев'ятьох поранених. Рятувальники вже загасили пожежу, яка виникла внаслідок атаки.

Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих та наголосив, що Росія має зазнати більшого тиску через продовження жорстоких ударів по Україні.

Саме вони продовжують жорстокі удари. Саме вони затягують війну. Навіть зараз у відповідь на американську пропозицію – "Шахеди",

– зазначив президент.

Він додав, що Україна розраховує на рішучу реакцію Сполучених Штатів на дії Росії. Сила потрібна для того, щоб змусити Москву завершити війну.