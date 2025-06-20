В Киеве нашли собаку Ричарда, которая спасла хозяина от смерти во время атаки 17 июня
- Собака Ричард спас своего хозяина Алексея во время атаки на Киев 17 июня; он убежал во время атаки.
- Ричарда нашли благодаря публикации в фейсбуке, которую заметила украинка Ирина из Шотландии.
Во время атаки России по Киеву в ночь на 17 июня пес Ричард сбежал от хозяина. Именно это позволило спасти ему жизнь.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КИЕВ24. Парень проживал в той самой 9-этажке в Соломенском районе, в которую попала российская ракета.
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Собаку-спасителя Ричарда нашли благодаря посту в фейсбук
Так, когда в Киеве начались взрывы, Алексей вышел из квартиры вместе с собакой. От громкого взрыва рядом животное испугалось и убежало. Парень отправился на его поиски, когда враг ударил по его дому.
Мой Алексей стоял в подъезде на первом этаже. Собирался возвращаться в квартиру, и от взрыва где-то рядом собачка вырвалась и убежала, поэтому он побежал за ней. Через мгновение – удар,
– рассказала бабушка парня в соцсетях.
В течение нескольких дней найти собаку не удавалось. Однако публикация бабушки хозяина – Екатерины Лисовой, стала популярной. Украинка Ирина, которая сейчас живет в Шотландии, в одной из групп увидела объявление мужчины о находке похожего песика вблизи гаражей. Им оказался тот самый Ричард.