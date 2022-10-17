Среди погибших в Киеве – молодая пара: женщина была на 6 месяце беременности

Оккупанты продолжают воевать с гражданским населением Украины. В результате обстрела дронами-камикадзе столицы погибла молодая пара.

Около 7 утра оккупанты запустили в сторону Киева 28 иранских беспилотников. Большинство дронов удалось сбить, однако есть 5 прилетов по городу, из-за которых погибли люди.

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Нашли молодую пару под завалами

Известно, что оккупанты атаковали Шевченковский район столицы. На место разрушенного жилого дома сразу выехали спасатели, чтобы разобрать завалы. Виталий Кличко написал, что работники ГСЧС обнаружили тела погибших.

Во время поисково-спасательных работ в жилом доме в центре, куда попал российский дрон, были извлечены тела трех погибших мирных жителей. Среди них — молодая пара, муж и жена, ожидавшие ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности,

– сказал Кличко.

Спикер министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что пару звали Богдан и Виктории. Беременной женщине было 34 года.

Обратите внимание! Пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага в комментариисообщила, что на месте еще работают спасатели. О вероятной гибели супругов сначала стало известно от очевидцев катастрофы, знавших Богдана и Викторию. Люди заметили, что мужчина и женщина не выходят на связь.

Кличко в очередной раз подчеркнул, что Россия – государство-террорист. Редакция 24 канала такого же мнения, кроме того, мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей пары в результате обстрела.

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Актуальная информация об обстреле столицы 17 октября

Оккупанты начали обстреливать Шевченковский район Киева с 06:30. В результате атаки дронами произошел взрыв в жилом доме. Виталий Кличко сразу сказал, что могут быть люди под завалами.

После атаки Зеленский подчеркнул, что украинский народ не сломить. Также он опубликовал видео того, как работают спасатели на месте катастрофы.

Известно, что на одном из иранских дронов была надпись "За Белгород". Оккупанты еще раз подтвердили, что являются террористами и готовы убивать гражданских.

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