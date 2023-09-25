"Резаные раны лица и конечностей": какое состояние раненых после обстрела Киева 21 сентября

Ночью 21 сентября оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. Тогда пострадали 7 человек, 4 из которых были госпитализированы.

Сразу после оказания медпомощи в стационаре пострадавших направили для дальнейшего амбулаторного лечения.

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В каком состоянии ранены в Киеве 21 сентября

Ночью 21 сентября при обстреле Киева обломки сбитых ракет упали, в частности, и в Дарницком районе. Мелкие части повредили территорию инфраструктурного объекта, станции технического обслуживания и общежитие заведения профтехобразования.

Во время атаки пострадали семь человек. Четырех из них госпитализировали, в том числе 18-летнюю и 9-летнюю девушку. Первую госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи, вторую – в Киевскую городскую детскую клиническую больницу №2.

На момент получения ранения девушки находились в своих жилищах. Они получили резаные раны лица и конечностей. Была и легкая степень минно-взрывной травмы,

– сказал глава Дарницкой РГА Николай Калашник.

Он также сообщил, что сразу после оказания медпомощи в стационаре всех направили для дальнейшего амбулаторного лечения. Пострадавших в стационарах нет, все находятся дома.

Также в ту трагическую ночь медики на месте оказали помощь еще трем 3 людям.

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