В Киеве под завалами дома до сих пор могут находиться погибшие, – Ткаченко

Россияне ночью ударили по жилому дому в Киеве. В результате атаки погибли люди, спасатели нашли тела 6 жителей, но количество жертв может возрасти.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова начальника Киевской МВА Тимура Ткаченко в эфире телемарафона.

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Спасатели разбирают завалы дома в Шевченковском районе

Тимур Ткаченко предположил, что российская армия ударила по дому в столице баллистической ракетой. Всего в городе 16 человек в результате атаки ранены, по меньшей мере 6 – погибли.

Сейчас ведутся поисково-спасательные работы, к сожалению, могут быть под завалами еще погибшие,

– рассказал начальник городской военной администрации.

Спасатели ГСЧС из Киева и других регионов помогают на месте прилета. После завершения их работы станет известно, сколько людей стали жертвами жестокой вражеской атаки.

Возле дома развернуты штабы помощи жителям пострадавших домов, которых в районе более 25. Люди могут получить всю необходимую помощь по восстановлению жилья, психологическую поддержку и медицинские мероприятия. В ближайшее время в поврежденных домах закроют выбитые окна.

В 09:50 Тимур Ткаченко уточнил, что в Киеве в результате атаки пострадали 25 жителей, среди них четыре ребенка. В Соломенском районе известно о 8 пострадавших, а в Шевченковском – о по меньшей мере 17.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибших киевлян. Вечная память всем, кого убила Россия.